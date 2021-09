Verso sostituzione Durigon, Freni in pole per incarico nuovo sottosegretario Mef

A quanto apprende l’AdnKronos, la Lega avrebbe indicato il nome di Federico Freni, avvocato amministrativista romano, per l’incarico di sottosegretario al Mef, dopo le dimissioni di Claudio Durigon. Nato a Roma nel 1980, il ‘tecnico’ Freni è professore di diritto amministrativo all’Università Pegaso e alla Sspl della Luiss. Ha curato oltre 70 pubblicazioni scientifiche. Nel presentarsi, nella sua pagina internet, Freni spiega di occuparsi “da sempre di diritto amministrativo, ai massimi livelli”. Freni, inoltre, fa parte del collegio difensivo che a Napoli presenterà ricorso al Consiglio di Stato per l’esclusione della lista della Lega alle comunali partenopee. L’avvocato Freni ha già collaborato con il ministero di via XX settembre, rivestendo il ruolo di ‘delegato’ alla gestione dei giochi con l’ex sottosegretario Claudio Durigon. Inoltre, è stato consulente giuridico del presidente della prima Commissione – Affari Costituzionali del Senato e dei gruppi parlamentari della Lega alla Camera e al Senato. di Francesco Saita