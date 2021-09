Venezia 78, il Lido aspetta i Bennifer

Venezia 78 aspetta Jennifer Lopez e Ben Affleck per una chiusura in bellezza del cartellone festivaliero. L’ultimo red carpet prima del film di chiusura della Mostra domani, assicurerà stasera la presenza della coppia dell’estate, protagonista di un ritorno di fiamma da sogno dopo 20 anni. Affleck è infatti protagonista con Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer di ‘The Last Duel’, il dramma storico di Ridley Scott che viene presentato domani fuori concorso al Lido e che sarà preceduto dalla premiazione del regista con il Cartier Glory to the Filmaker Award.

Nell’ultimo giorno del concorso veneziano, sono poi due titoli in gara: il primo è ‘Un autre monde’ con cui il regista francese conclude la sua trilogia sul lavoro, portando questa volta sullo schermo la prospettiva di un dirigente d’azienda costretto a scelta drammatiche e interpretato da Vincent Lindon; il secondo è ‘On the Job: The Missing 8’ con cui il regista filippino Erik Matti continua la sua opera di denuncia verso la censura e la corruzione che imbavagliano i media nel Paese.

Molto attesi anche tre film musicali per questo finale della Mostra: ‘Ennio’ di Giuseppe Tornatore, dedicato a Ennio Morricone e fuori concorso; ‘Senza fine’, il doc di Elisa Fuksas su Ornella Vanoni, che arriva al Lido per presentarlo nelle Giornate degli Autori; ‘Deandrè#denadrè storia di un impiegato’, il film di Roberta Lena su Faber fuori concorso.

Intanto stanotte proprio sul red carpet Gabriele Salvatores ha girato alcune scene del suo nuovo film ‘Il ritorno di Casanova’, con Toni Servillo nei panni di un regista che torna alla Mostra dopo aver vinto il Leone d’Oro molti anni prima.