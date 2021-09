Venezia 78, arriva Jennifer Lopez: domani red carpet con Affleck

Il finale con il botto è assicurato anche per il glamour alla Mostra del cinema di Venezia. L’ultimo red carpet prima del film di chiusura di sabato, assicurerà domani sera la presenza della coppia dell’estate, quella formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck. L’attore è infatti protagonista con Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer di ‘The Last Duel’, il dramma storico di Ridley Scott che viene presentato domani fuori concorso al Lido e che sarà preceduto dalla premiazione del regista con il Cartier Glory to the Filmaker Award.

Jlo e Affleck sono già arrivati all’Hotel Cipriani di Venezia. Lei era già stata in città due settimane fa per le sfilate di Dolce&Gabbana in piazza San Marco ma è tornata per stare accanto al fidanzato ritrovato.

Protagonisti di una delle love story più gettonate dell’estate 2021, trainata dal romanticismo del ritorno di fiamma dopo 20 anni, i due hanno già trascorso del tempo in Italia questa estate, tra Capri e Nerano, a bordo di un megayacht, dove hanno festeggiato i 52 anni di lei.

Lopez e Affleck, ribattezzati all’epoca i Bennifer, erano già stati insieme nel 2001, quando si innamorano sul set di ‘Gigli’, uscito in Italia con il titolo ‘Tough Love-Amore Estremo’. Ma quando stavano per convolare a nozze qualcosa non funzionò e si separarono nel 2004. JLo si sposò poi con Marc Anthony da cui ha avuto nel 2008 due gemelli e Ben Affleck con Jennifer Garner da cui ha avuto tre figli. Ma entrambi si sono separati già da qualche tempo.