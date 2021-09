Variante Delta, Ricciardi: “Sta facendo morire anche i bambini”

“Con la variante Delta, che è contagiosissima, il Covid sta colpendo in maniera forte anche i bambini e ne stanno morendo, anche in Italia”. A lanciare l’allarme è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, e ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica di Roma, ospite di ‘In Onda’ su La7. “In Gran Bretagna hanno dovuto aumentare i centri clinici pediatrici di 15 volte – sottolinea l’esperto – in Israele la stessa cosa. Quindi chi si può vaccinare è meglio che si vaccini perché o non ha effetti collaterali o li ha rarissimamente ma comunque li ha molto meno nel momento in cui si vaccina”.

Ricciardi torna anche a parlare del Green pass, da oggi 1 settembre obbligatorio per viaggiare su molti treni (come gli Intercity e Alta Velocità), traghetti, aerei. Le regole prevedono che anche per il personale della scuola e per l’accesso nelle università. “Andrebbe rilasciato alle persone vaccinate, alle persone guarite e limitare il discorso dei tamponi, che è il punto debole” della certificazione verde.