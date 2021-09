Tu si que vales: parte l’edizione 2021-2022 (18 settembre)

Da domani sabato 18 settembre, in prima serata su Canale5, al via la nuova edizione di “Tu Si Que Vales”, il programma di intrattenimento più seguito della televisione italiana che ospita il grande campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi.

Per il quinto anno consecutivo a presentare i talenti in gara è il rodato trio formato da: Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Ad accompagnare gli spettatori in questo percorso è la collaudatissima giuria formata da 5 grandi professionisti: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (che rappresenta la giuria popolare).

Ognuno di loro attraverso la propria competenza, esperienza e sensibilità ha il potere, tramite la “bacchetta magica” di interrompere, diminuire o prolungare la durata della performance.e

Immancabili le incursioni di Gerry Scotti nei panni del manager della “Scuderia Scotti” che rappresenta “artisti sui generis” impacciati e dall’altissimo tasso di comicità.