Toscani: “Porca pu..ena di Banfi? Non scandalizza ma non mi piace”

“Lo spot della Tim con Lino Banfi che grida ‘porca puttena!’ non mi piace: ma non per la parolaccia, che ci può anche stare e non credo scandalizzi nessuno; ma per la qualità dello spot in sé, troppo grottesco e che richiama un po’ squallidamente la vecchia commedia all’italiana”. La bocciatura ‘artistica’ dello spot pubblicitario arriva da Oliviero Toscani, fotografo e autore di pubblicità che hanno fatto spesso discutere, sentito dalla AdnKronos.

“Diciamo che quella pubblicità non vola molto alto…”, sentenzia Toscani. Meglio l’allora Sip futura Telecom, con lo spot di Massimo Lopez e la sua ultima richiesta da condannato a morte davanti al plotone d’esecuzione, con lo slogan “una telefonata ti allunga la vita”? “Certamente – risponde Oliviero Toscani – in quel caso c’era molta più fantasia e anche più qualità artistica nella sceneggiatura e nelle riprese, oltre a uno slogan che funzionava davvero”.

(di Enzo Bonaiuto)