Torna l’edizione 2021-2022 di Ore14, su Rai2

Da lunedì 13 settembre torna l’appuntamento quotidiano con “Ore14”, la trasmissione di Rai2 ideata e condotta da Milo Infante.

Il programma

Partendo dal fatto del giorno, nella stagione 2021-2022 “Ore14” torna ad accendere un faro sui principali avvenimenti.

Il tutto grazie agli inviati e ai collegamenti in diretta su tutto il territorio nazionale che racconteranno le notizie in tempo reale nel rispetto e nell’equilibrio della corretta informazione che è cifra stilistica del programma e della tradizione di Rai2.

Un racconto del reale che sarà realizzato tramite collegamenti in diretta e inviati in tutte le Regioni del nostro Paese, che saranno testimoni di una narrazione attenta alle esigenze del telespettatore, impegnati nel rispetto di tutte le sensibilità e nella valorizzazione dei territori e delle eccellenze che esprimono. Non solo.

La nostra società vista attraverso gli occhi di un gruppo di ragazzi chiamati a essere protagonisti del dibattito, attenti osservatori del nuovo mondo che ci apprestiamo a vivere e giudici imparziali del nostro operato.

Una prospettiva completamente ribaltata rispetto alla tradizione che li vede sempre, e a prescindere dalle reali responsabilità, sul banco degli imputati.

Particolare attenzione, grazie alla diretta quotidiana, sarà riservata ai social network, che consentiranno ai telespettatori di intervenire in trasmissione attraverso testimonianze in prima persona, immagini, contenuti propri e persino domande che potranno rivolgere direttamente agli ospiti.

L’interazione con i social network sarà inoltre caratterizzata da una funzione educativa volta a contribuire e a creare nel grande pubblico non solo la conoscenza di questi strumenti ma anche il loro corretto uso.