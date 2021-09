Tiromancino, ecco il primo spoiler di Domenica. “Intro spettacolare”

Cresce l’attesa per il debutto musicale di Domenica, prossimo singolo dei Tiromancino.

Il brano uscirà tra pochi giorni, precisamente il 10 settembre. Non soltanto i fans, anche Federico Zampaglione non ci sta più nella pelle: il cantautore proprio oggi ha “spoilerato” l’intro del suo prossimo brano. Regalando una meravigliosa sopresa.

Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita un famoso detto che ben si applica al nuovo brano di Zampaglione.

Un’introduzione perfetta per il titolo del nuovo singolo, che ben si sposa con quello che è il mood della domenica.

“Ogni canzone evoca qualcosa sin dalle prime note: luoghi, sapori, sentimenti, periodi, stati d’animo”

Bene, le prime note di Domenica lasciano immaginare il giorno di riposo, in cui ci si sveglia con calma e si saluta questa giornata di libertà e spensieratezza. Quel giorno in cui si aprono le finestre per fare entrare la luce nella propria stanza, ammirando il panorama e tutto quello che c’è fuori. L’alba di un nuovo giorno, libero da ogni pensiero.

Queste le prime sensazioni all’ascolto dello spoiler di Zampaglione. Mancano ormai pochi giorni e l’attesa sale per questo brano che si preannuncia un vero e proprio capolavoro secondo quanto affermato da chi ha avuto il privilegio di ascoltare in anteprima la canzone.

I Tiromancino ci hanno abituato a capolavori musicali, che ben si intrecciano con le parole magiche del “poeta musicale” Federico Zampaglione: le sue parole e le sue canzoni sono ormai scritte per rimanere nel tempo.

E anche la domenica, a nostro avviso, avrà una nuova colonna sonora…