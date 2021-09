Stefani: “Io vaccinata, ma non significa che ci debba essere obbligo”

“I vaccini? Io sono vaccinata, ma questo non significa che ci debba essere una costrizione alla vaccinazione”. Erika Stefani, ministra leghista per la disabilità, intervistata dall’AdnKronos, getta acqua sul fuoco, dopo che il suo partito ha votato a favore degli emendamenti contrari al Green pass, presentati alla Camera da Fdi, partito all’opposizione del governo Draghi. “Quanto accaduto in Parlamento sul green pass – assicura – non è una sorpresa, le posizioni erano chiare e comunicate anche alla vigilia del voto”.

“Siamo convintamente nel governo con la massima stima per il premier, a cui continuiamo a garantire la nostra lealtà. Le istanze che la Lega porta avanti sono volte a tutelare salute e lavoro, priorità assolute, con particolare riguardo alle persone con fragilità”, conclude Stefani.