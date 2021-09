Sole e caldo ancora per oggi, ma da domenica cambia tutto: ecco dove

Oggi, sabato 25 settembre, giornata di piena estate nel nostro Paese, con qualche cambiamento solo nella giornata di domani, domenica. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che sabato sarà una giornata in prevalenza soleggiata e decisamente calda su gran parte delle regioni, soltanto al Nord si avrà un graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, primi segni di un cambiamento che avverrà in quel di domenica. Le temperature raggiungeranno valori massimi di tutto rispetto per il periodo: la colonnina di mercurio toccherà facilmente i 29-30°C su molte città del Centro e del Sud, con picchi di 32-33°C come in Puglia e Sicilia.

Domenica una perturbazione atlantica interesserà il Nord Italia a suon di piogge, temporali, locali grandinate e con il rischio di nubifragi sui settori centrali della Liguria. I rovesci temporaleschi dal Nordovest si estenderanno con il passare delle ore al Nordest e riusciranno a interessare pure la Toscana. Sul resto d’Italia continuerà il bel tempo con temperature massime in ulteriore aumento.

NEL DETTAGLIO

Sabato 25. Al nord: verso sera peggiora al Nordovest. Al centro: nubi in aumento, ma in prevalenza soleggiato. Al sud: sole prevalente e caldo.

Domenica 26. Al Nord, forti temporali su tutte le regioni. Al Centro: instabile sulla Toscana. Al Sud: bel tempo prevalente.

Lunedì 27. Al Nord, tempo in miglioramento, ultimi rovesci sulla Romagna. Al Centro: instabile su alta Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo. Al Sud: cielo sereno o al più poco nuvoloso.