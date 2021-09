Smartphone Samsung Galaxy Note con fotocamera S Pen

Il colosso sudcoreano Samsung rilascia un gran numero di smartphone ogni anno.

Di recente, sono stati rilasciati gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 .

Tuttavia, quest’anno mancherà uno smartphone: il Galaxy Note 21 . Alcuni credono addirittura che non comparirà alcun nuovo Note, anche se Samsung lo nega fermamente per il momento.

In ogni caso, la S Pen sopravviverà, ora che S21 Ultra e Z Fold 3 sono stati resi compatibili con l’acclamata penna stilo di Samsung.

Inoltre, sembra che Samsung stia ancora esplorando nuove possibilità per uno stilo rimovibile. Ciò è evidente da un nuovo brevetto che Samsung ha richiesto per una fotocamera rimovibile a forma di bastoncino che ha anche un pennino per scrivere, proprio come con la S Pen.

LetsGoDigital ha recentemente riferito di uno smartphone Vivo con una fotocamera rimovibile. Il design di Samsung è altrettanto innovativo e soprattutto molto più versatile.

Smartphone Samsung Note con fotocamera rimovibile

Si tratta di un nuovissimo brevetto che Samsung Electronics ha depositato presso la World Intellectual Property Organization il 5 marzo 2021. La documentazione, intitolata “Terminale portatile inclusa fotocamera separabile”, è stata rilasciata il 10 settembre 2021.

A prima vista, sembra essere un normale smartphone Samsung di fascia alta, con un bel design a schermo intero e bordi dello schermo arrotondati. Sul retro è posizionata una tripla fotocamera, con un design simile a quello del Galaxy Z Fold 3 . Non è visibile alcuna fotocamera selfie, Samsung ha escogitato qualcosa di ingegnoso per questo.

Questo smartphone Samsung ha un sistema di fotocamera rimovibile grande quanto la S Pen. Il sistema di telecamere removibili può essere inserito e rimosso nella parte superiore sinistra del dispositivo. I magneti impediscono che cada dall’alloggiamento.

Il sistema rimovibile include una fotocamera, un microfono e un pulsante di scatto. Facoltativamente, è possibile aggiungere una seconda o più fotocamere, con obiettivi diversi, ciascuno con un angolo di visione e un’apertura diversi, come un obiettivo ultragrandangolare e/o un teleobiettivo.

Come accennato, il dispositivo allungato può opzionalmente essere dotato anche di un pennino, quindi potrebbe sostituire la S Pen. Samsung ha chiaramente pensato a tutto con questo dispositivo versatile.

Grazie al design a forma di asta, puoi tenere facilmente il dispositivo in mano, come un selfie stick, per scattare foto e registrare video da varie angolazioni. C’è anche una piccola clip integrata, che consente di posizionare il dispositivo in modo indipendente. Ciò consente anche di scattare foto a distanza.

Essendo una fotocamera rimovibile, l’utente è libero di scegliere qualsiasi composizione desideri, aprendo nuove possibilità creative per le riprese da diverse angolazioni. L’opzione di scatto remoto rende anche più facile catturare tutti, incluso il fotografo. Divertimento alle feste o ad un incontro con amici o familiari, dove spesso nella foto manca una persona. Inoltre, è ovviamente uno strumento di registrazione ideale per i vlogger.

La particolarità del design di Samsung è che la fotocamera rimovibile funziona anche quando è riposta nell’alloggiamento. In tal caso, funge da fotocamera pop-up per scattare selfie.

Quindi ci sono tre possibilità. 1. Il sistema è completamente all’interno dell’alloggiamento. 2. Viene attivata la fotocamera anteriore, dopodiché la fotocamera pop-up si solleva dall’alloggiamento. 3. L’utente estrae l’intero sistema della fotocamera dall’alloggiamento per scattare foto a distanza e da diverse angolazioni.

Il sistema di fotocamera rimovibile rimane connesso allo smartphone tramite WiFi, Bluetooth o NFC. Il funzionamento avviene tramite l’interfaccia della fotocamera visualizzata sullo schermo dello smartphone, come mostrato nell’immagine del brevetto sopra.

Quando il sistema della fotocamera viene estratto dall’alloggiamento, sullo schermo viene mostrata un’anteprima delle immagini scattate. È anche possibile passare da una fotocamera all’altra disponibile, sul retro del dispositivo e sul dispositivo rimovibile. Ad esempio, è possibile utilizzare la fotocamera sul retro del dispositivo tramite la fotocamera S Pen. Facoltativamente, è possibile acquisire contemporaneamente una seconda prospettiva, con la fotocamera rimovibile, che consente di acquisire un’immagine nell’immagine.

Infine, la fotocamera removibile è dotata anche di un sensore di movimento, per poter rilevare i movimenti. Questo crea ulteriori opzioni operative. Sono menzionati diversi gesti aerei. Ad esempio, dovrebbe essere possibile interrompere una registrazione video spostando il dispositivo da sinistra a destra. Viene anche riconosciuto quando si sposta il dispositivo su e giù, su e giù o dalla parte anteriore a quella posteriore.

È un’invenzione geniale di Samsung. Diversi produttori sembrano attualmente lavorare alla creazione di soluzioni per consentire la fotografia remota con uno smartphone. Samsung sa come modellare la fotocamera rimovibile in modo tale che possa funzionare anche come fotocamera pop-up. In questo modo è possibile creare un design a schermo intero, senza l’uso di una fotocamera sotto il display.

Inoltre, Samsung sembra intravedere la possibilità di aggiungere anche un pennino, rendendolo un dispositivo particolarmente versatile. Certamente combinato con le nuove funzioni di controllo, che apre numerose possibilità creative.

Samsung continua a lavorare in background per sviluppare nuove funzionalità innovative. Indipendentemente dal fatto che l’azienda rilascerà o meno un nuovo Galaxy Note 22 il prossimo anno , continuerà a utilizzare le conoscenze che già possiede per sviluppare nuovi prodotti.

Non mi preoccuperei troppo del recente problema del marchio. Le registrazioni dei marchi “Galaxy Note” e ” Samsung Galaxy Note ” sono ancora valide fino al 3 aprile 2023 . Al riguardo, non vi è ancora alcuna ragione immediata per il rinnovo.

Ice Universe era anche tramite Twitter sapere che qualcuno nella catena di approvvigionamento ha visto prove dell’esistenza della prossima generazione di Galaxy Note. Il prossimo anno sarà senza dubbio più chiaro sui piani di Samsung per la line-up Note.

Scarica qui la documentazione del Samsung Galaxy Note con fotocamera S Pen .