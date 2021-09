Smartphone BlackBerry Evolve X2 5G

Il leggendario marchio di smartphone BlackBerry fa parte dell’American OnwardMobility dall’agosto 2020.

Da quando il nuovo licenziatario è entrato in scena, non sono stati rilasciati nuovi smartphone BlackBerry . Questo cambierà presto. Il mese scorso, la società ha chiarito tramite il suo sito Web che stanno arrivando i “Nuovi smartphone BlackBerry 5G”: “In arrivo nel 2021”. Sebbene si sappia molto poco sui nuovi modelli, l’interesse è molto alto.

Ecco le prime indiscrezioni di Letsgodigital.

Ciò ha spinto il graphic designer Technizo Concept a progettare un concept smartphone BlackBerry Evolve X2, ispirato all’Evolve X rilasciato nell’agosto 2018.

Smartphone BlackBerry Evolve X2

Il concept smartphone di Technizo Concept è ispirato al BlackBerry Evolve X, ma ha subito alcuni importanti aggiornamenti. Sulla parte anteriore vediamo un design quasi a schermo intero, i grandi bordi dello schermo nella parte superiore e inferiore sono più che dimezzati, rispetto all’originale del 2018. Ciò conferisce al dispositivo un aspetto significativamente più moderno.

È stato praticato un foro nello schermo nell’angolo in alto a sinistra, dove è nascosta la fotocamera selfie. È una fotocamera perforata da 32 megapixel, quindi la risoluzione è raddoppiata rispetto all’Evolve X. Come con l’originale, il jack per cuffie da 3,5 mm si trova nella parte superiore.

Inoltre, il BlackBerry Evolve X2 è dotato di un sensore di impronte digitali in-display. Questo era precedentemente situato sul retro del dispositivo. Al giorno d’oggi lo vediamo solo nei modelli di telefono più economici. Con la stragrande maggioranza degli smartphone Android, lo scanner di impronte digitali è incorporato sotto lo schermo o di lato, nel pulsante di accensione.https://www.youtube.com/embed/07BxkIszcCg

Anche il posteriore è stato completamente revisionato. Technizo Concept ha dotato l’Evolve X2 di una fotocamera quadrupla, posizionata nell’angolo in alto a sinistra. Ovviamente è disponibile anche un flash. La fotocamera principale contiene un sensore di immagine da 108 megapixel.

All’inizio di quest’anno, si vociferava che BlackBerry volesse implementare il sensore di immagine da 108 MP di Samsung , che può essere trovato anche nel Samsung Galaxy S21 Ultra , nello Xiaomi Mi 11 e nel Motorola Edge 20, tra gli altri .

OnwardMobility ha già rivelato in un’intervista di dotare il nuovo smartphone BlackBerry 5G di una “fotocamera top di gamma”. I telefoni BlackBerry non sono mai stati conosciuti per la loro fantastica fotocamera, ma OnwardMobility sembra voler cambiare questa situazione, con grande gioia di molti fan.

Inoltre, sul retro, che è leggermente ingrossato sull’alloggiamento, è possibile vedere il caratteristico logo BlackBerry. Infine, l’Evolve X2 presenta un elegante motivo a strisce, che conferisce allo smartphone un aspetto elegante. Technico Concept ha anche progettato una scatola di vendita coordinata.

Ovviamente supponiamo che verrà scelto anche un chipset di fascia alta, con un modem 5G integrato. Non è certo escluso che venga scelto il Qualcomm Snapdragon 888, che si ritrova in molti modelli di punta contemporanei. In termini di memoria, ci aspettiamo di vedere almeno 6 GB di RAM / 128 GB di ROM. Molto probabilmente il dispositivo funzionerà con il sistema operativo Android 11 di Google.

Questo smartphone Blackberry non ha una tastiera fisica. Tuttavia, il dispositivo è dotato di funzionalità di sicurezza di fascia alta, come ci si aspetterebbe da un Blackberry. Per inciso, la stessa OnwardMobility ha anche le competenze necessarie nel campo del software di sicurezza mobile, inoltre, viene richiesto l’aiuto di una società di sicurezza informatica esterna per rendere la protezione dei dati e la privacy un importante punto di riferimento.

È quindi probabile che ci sarà molto interesse anche per i nuovi modelli provenienti dal mercato business. Dieci anni fa, i dispositivi BlackBerry erano ancora molto popolari tra gli utenti aziendali. Nel frattempo, nessun marchio è effettivamente saltato in questa lacuna. La piattaforma Samsung Knox offre sicuramente una buona sicurezza, ma Samsung non l’ha mai resa una punta di diamante come BlackBerry.

Una delle caratteristiche distintive di Evolve X era la dimensione della batteria. Il dispositivo era dotato di una batteria da 4.000 mAh, che all’epoca era enorme. Nel suo concept design del Blackberry Evolve X2, Technizo Concept ha ipotizzato che lo smartphone abbia una batteria da 5.000 mAh, che è anche una grande batteria per gli standard odierni.

Smartphone BlackBerry 5G

Il nuovo smartphone BlackBerry uscirà in ogni caso in Nord America ed Europa, ha affermato l’azienda tramite un comunicato stampa lo scorso anno . Sebbene OnwardMobility parli di rilasciare “telefoni BlackBerry” al plurale, non ci sono ancora differenze note tra i modelli.

La società ha già annunciato che rilascerà un nuovo smartphone BlackBerry con tastiera fisica. Resta sconosciuto per un po’ se verrà rilasciata anche una variante con tastiera display.

Nell’ultimo anno, diversi grafici hanno condiviso la loro visione del dispositivo BlackBerry di nuova generazione. Da uno smartphone BlackBerry 5G con tastiera fisica, a uno smartphone BlackBerry con tastiera display e uno smartphone BlackBerry Passport 2 5G .

La maggior parte del 2021 è ormai alle nostre spalle. Quindi probabilmente non dovremo aspettare troppo a lungo prima che OnwardMobility mostri i suoi nuovi capolavori al mondo.