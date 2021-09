Skoda Karoq: in arrivo il restyling di metà carriera

Entro fine anno sarà svelata la Skoda Karoq sottoposta al restyling di metà carriera, per poi essere commercializzata sul mercato europeo nel corso del 2022. Esteticamente, la SUV compatta ceca – gemella della Volkswagen Tiguan – sarà riconoscibile per lo stile in linea con le nuove Octavia, Fabia ed Enyaq.

Tuttavia, la principale novità della nuova Skoda Karoq restyling dovrebbe essere rappresentata dall’inedita configurazione iV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 204 CV di potenza complessiva e 50 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica. Inoltre, non dovrebbe mancare la motorizzazione a benzina 1.5 E-Tec da 150 CV di potenza con la tecnologia Mild Hybrid.

Per il resto, la gamma europea della nuova Skoda Karoq restyling comprenderà i propulsori a benzina 1.0 TSI da 110 CV, 1.5 TSI da 130 CV e 2.0 TSI da 190 CV di potenza, più il motore diesel 2.0 TDI nelle declinazioni da 115 CV, 150 CV e 200 CV di potenza. Infine, non è esclusa la versione sportiva RS con l’unità 2.0 TSI a benzina da 245 CV, ma anche nella configurazione iV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid di pari potenza complessiva.