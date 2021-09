Serie A, Verona-Roma 3-2: primo ko per Mourinho

Il Verona batte 3-2 la Roma in un match della quarta giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città veneta. Ai giallorossi non bastano il gol di Pellegrini al 36′ e l’autorete di Ilic al 58′; per i gialloblù in rete Barak al 49′, Caprari al 54′ e Faraoni al 63′. In classifica la Roma resta momentaneamente al secondo posto a quota 9 con Milan, Napoli e Fiorentina a un punto dall’Inter capolista, mentre il Verona conquista i primi punti della stagione e sale a 3.

La prima occasione del match è degli ospiti: Cristante si inserisce e colpisce di testa, la conclusione impatta sulla traversa. Al 28’ Lazovic prova l’azione personale, ma si divora una palla gol dopo l’errore di Karsdorp: conclusione vicinissima al palo a Rui Patricio battuto. Al 36’ Pellegrini sblocca la partita deviando di tacco un cross sul primo palo di Karsdorp, dopo pochi minuti Zaniolo sfiora il raddoppio: fucilata dal limite, palla che termina di poco sul fondo.

Nel secondo tempo il copione cambia radicalmente rispetto alla prima frazione. Il Verona trova immediatamente il gol del pareggio, al 4′ con Barak: una deviazione in area facilita l’inserimento del centrocampista che da due passi ribadisce in rete. Passano cinque minuti e i gialloblù trovano il raddoppio con il piazzato di Caprari sul secondo palo. Al 13′ la Roma pareggia su autogol di Ilic, poi al 18′ Faraoni controlla dal limite e calcia di prima intenzione superando Rui Patricio e firmando il gol partita.

Caprari prova a chiudere il match al 72’: gran conclusione sul secondo palo, Rui Patricio si supera e devia in corner. Mourinho mescola le carte per tentare di ribaltare l’inerzia negativa, il portoghese manda in campo tutti gli attaccanti a disposizione. A sei minuti dal termine del tempo regolamentare Pellegrini, quasi dal nulla, prova la girata ma la palla termina abbondantemente fuori. Non bastano cinque minuti ai capitolini per evitare il primo ko e i padroni di casa possono far festa.