Serie A, Sampdoria-Napoli 0-4. Decide la doppietta di Osimhen

Continua la corsa solitaria del Napoli che resta a punteggio pieno in vetta alla Serie A dopo 5 giornate. Gli azzurri passano 4-0 al ‘Ferraris’ contro la Sampdoria grazie alla doppietta di Osimhen e ai gol Fabian Ruiz e Zielinski. In classifica i partenopei salgono a quota 15, con due lunghezze di vantaggio su Inter e Milan, mentre i blucerchiati restano fermi a 5 in dodicesima posizione insieme alla Juventus che sfideranno domenica all’Allianz Stadium.

Partono subito forte gli ospiti che al 7′ vanno vicini al gol. Insigne lancia in profondità Osimhen che parte dietro la linea di centrocampo e con uno scatto impressionante brucia l’ultimo difensore e si presenta solo contro Audero che salva sul tiro centrale del nigeriano. Osimhen si riscatta al 10′ portando in vantaggio i suoi. Bel suggerimento di Insigne dalla sinistra dell’area: cross morbido sul secondo palo dove irrompe l’ex Lille che tira al volo e batte Audero.

Al 19′ la reazione della Samp con un destro piazzato dal limite dell’area di Silva: grande parata di Ospina in tuffo alla propria sinistra. Poco dopo ancora il portiere colombiano protagonista con un altro intervento decisivo su un colpo di testa di Yoshida. Al 22′ annullato per fuorigioco un gol a Osimhen, andato a segno su assist di Anguissa, che però ha tardato il momento del passaggio. Al 36′ occasione per Candreva che arriva a calciare col destro dal limite dopo un cross allontanato dalla difesa del Napoli. Posizione centrale e ottima chance ma il tiro è alto. Poco dopo è Insigne pericoloso con il suo classico tiro a giro parato in tuffo da Audero. Al 39′ arriva il raddoppio. Insigne riceve un cross dalla sinistra e controlla in area, tocco arretrato per Fabian Ruiz che calcia dal limite da posizione centrale: mancino basso, di interno che si insacca alla destra di Audero.

Dopo pochi minuti nella ripresa esce Rrahmani che aveva avuto qualche problema dopo una pallonata in faccia nel primo tempo. Al suo posto Manolas. Al 5′ gli azzurri calano il tris. Lozano crossa basso e arretrato dalla destra, in area c’è Osimhen che segna facilmente il 3-0. Al 13′ ancora un tentativo a giro di Insigne dalla sua mattonella: palla alta.

Un minuto dopo il poker. Ancora Anguissa dominante in mezzo, vince il contrasto e allarga per Lozano che serve il secondo assist di giornata per Zielinski che calcia forte dal centro destra dell’area, gran botta sul primo palo e 4-0. Al 20′ Osimhen si divora la tripletta. Tutto solo contro Audero sulla sinistra dell’area: apre il piatto destro alla ricerca del secondo palo ma manda largo di poco.

Al 28′ gol annullato a Candreva per fuorigioco. L’ex Inter allarga sulla sinistra dell’area per Caputo che mette in mezzo, c’è una deviazione, la palla finisce ancora sui piedi di Candreva che infila in rete da pochi metri. Fabbri annulla per la posizione irregolare proprio di Caputo. Al 38′ taglio dalla sinistra verso l’area di Mario Rui e splendido lancio di Ruiz: Audero riesce a salvare in corner in uscita. Due minuti più tardi l’ultimo brivido del match con Ounas che arriva a calciare col mancino in diagonale sulla sinistra dell’area: Audero evita il quinto gol.