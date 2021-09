Serie A, Lazio-Roma: in quota derby alla pari scommettitori divisi a metà

Pronostico in perfetto equilibrio per la partita di domenica pomeriggio: entrambe le squadre sono date a 2,63, ma Immobile supera Abraham nelle scommesse sui gol. A San Siro Inter avanti contro l’Atalanta, il Napoli vola sul Cagliari

Roma, 24 settembre 2021 – Un derby diviso perfettamente a metà, sia per gli analisti che per gli scommettitori. Parte alla pari il testa a testa di domenica pomeriggio tra Lazio e Roma, nonostante il +4 dei giallorossi in classifica. Sul tabellone Planetwin365 sia l’«1» di Sarri che il «2» di Mourinho si giocano a 2,63, con il pareggio a 3,45. Equilibrio totale anche nei volumi di gioco puntati sull’esito finale: in questo caso sia Lazio che Roma hanno raccolto il 36% delle preferenze, mentre il segno «X» si è fermato al 28%. Il primo derby tra i due allenatori sarà anche la prima sfida diretta tra Ciro

Immobile e Tammy Abraham, trascinatori designati di entrambe le squadre: in questo caso le quote danno favorito il centravanti biancoceleste, a 1,90, mentre per l’attaccante inglese l’offerta è a 2,65. Debutto da ex, invece, per Pedro, la cui firma sul match pagherebbe 4 volte la posta. Scintille in vista secondo i betting analyst, che danno un totale di almeno sei cartellini a 1,90 e il ricorso al Var a 2,70, la quota più bassa di tutta la giornata di Serie A.

Saranno invece Inter e Atalanta le protagoniste di punta degli anticipi di sabato, in questo caso con i campioni d’Italia nettamente favoriti. La marcia di Inzaghi fino a questo momento e i precedenti nerazzurri con i bergamaschi – contro cui l’imbattibilità dura da novembre 2018 -spingono Barella e compagni sul tabellone Planetwin365, dove si giocano a 1,95. Fin qui l’Inter ha tenuto la media gol più alta (tra reti fatte e subite) di tutto il campionato: un altro Over 2,5 è dato a 1,80, mentre per il Goal l’offerta scende a 1,68. A San Siro il duello tra bomber sarà innanzitutto tra Edin Dzeko e e Duvan Zapata: il bosniaco si candida a un’altra serata da protagonista dopo quella contro la Fiorentina, con il gol a 2,35, mentre il colombiano si gioca a 2,50. Vola intanto il Napoli, l’unica squadra a punteggio pieno. Al Maradona un altro successo contro il Cagliari vale 1,24 su Planetwin365, con i sardi lontanissimi a 11,60 e il segno «X» a 6,30. Rialza la testa anche la Juventus, che dopo aver strappato la prima vittoria della stagione contro lo Spezia è data a 1,32 contro la Sampdoria (9,40). Proprio lo Spezia aprirà la giornata al Picco contro un

Milan che va all’attacco a 1,50; a 6,10 il colpo dei padroni di casa, mentre il pari è a 4,55.

