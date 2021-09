Scuola e covid, Bianchi: “Oggi è il luogo più sicuro”

“Sicuramente la scuola è oggi il luogo più sicuro. Quello che è fuori, il contorno, quindi infrastrutture, trasporti, è un mondo molto più complicato dunque la risposta è vacciniamoci tutti”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24 stilando il bilancio della prima settimana dal rientro a scuola in presenza. “La prima settimana di scuola è andata bene in tutta Italia e ha visto un grande entusiasmo. Certamente avendo riaperto le aule per 10 milioni di ragazzi e 1 milione e mezzo di personale possono esserci dei casi di Covid ma sono casi isolati che stiamo controllando”, ha aggiunto Bianchi.

“Rispetto all’introduzione del Green pass a scuola c’erano tante paure ma siamo riusciti a mettere in atto un sistema molto innovativo che ci hanno richiesto anche altri Paesi: consiste in una piattaforma che è a disposizione solo dei presidi perché la tutela della privacy è fondamentale”, ha sottolineato il ministro. “Il preside ogni mattina apre il computer e vede una lista del personale della scuola affiancato da un semaforo verde o rosso per ognuno. In questo modo è in grado di sapere la situazione”, ha spiegato Bianchi.