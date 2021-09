Scuola, Bianchi: “Obbligo vaccinale studenti? Useremo strumenti se c’è rischio”

Obbligo vaccinale covid a scuola? “Laddove vi fossero dei rischi useremo tutti gli strumenti”. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a Sky Tg24 risponde così a una domanda sull’ipotesi di obbligo vaccinale a scuola. Il green pass, come è noto, è richiesto già al personale. “Come ha detto il presidente del Consiglio siamo pronti, in ogni condizione. Credo sia necessario fare appello alla maturità dei ragazzi, che più di tutti gli altri hanno risposto al nostro appello a vaccinarsi. Laddove vi fossero dei rischi useremo tutti gli strumenti”, dice Bianchi. In Italia, al momento, il vaccino è disponibile dai 12 anni in su.

“In questo il governo è determinato perché la sicurezza dei ragazzi è la sicurezza del nostro Paese, unica condizione per un rilancio vero e per tornare a vivere in una nuova normalità. Il governo responsabilmente userà tutti gli strumenti, ragioneremo e faremo tutte le verifiche”, aggiunge.

In classe, mascherina obbligatoria dalle elementari in su. “Il decreto del 6 agosto prevede in maniera molto chiara che in classe occorre indossare la mascherina. Ma è prevista anche una importante deroga, in una classe in cui tutti sono vaccinati c’è la possibilità di toglierla. Questo dice il decreto dando un forte incentivo a vaccinarsi, ma dice anche che questo deve essere regolamentato attentamente da linee guida che noi stiamo scrivendo, con il ministro della Salute e con il Garante della privacy. Tuteleremo la privacy di tutti e tuteleremo i più fragili. Questa è la linea del governo”, ribadisce Bianchi.

“Faccio mio l’appello del presidente della Repubblica. Ragazzi vaccinatevi, non fatelo solo per voi ma per i vostri compagni, per i vostri amici per la vostra famiglia”, conclude. “Non si abbassa la guardia di un centimetro, tutti allerta, tutto il personale, i ragazzi le famiglie, dobbiamo stare attentissimi, non possiamo permetterci neanche una distrazione – afferma – Per fare questo bisogna vaccinarsi. La vaccinazione è necessaria, lo ha detto oggi come sempre in maniera mirabile il presidente Mattarella, la scuola è con lui”.