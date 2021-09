Scontro tra monopattino e auto a Roma, morto un 34enne

Un uomo di 34 anni è morto nella notte a Roma dopo che il monopattino su cui si trovava si è scontrato con un’auto nel quartiere Trieste a Roma. La vittima, un nigeriano, è deceduto sul colpo. Il conducente dell’auto, una Mini One, un ragazzo italiano di 19 anni , si è fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente, in Via Chiana all’intersezione con Via Sebino, sono intervenute le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.