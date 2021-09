Schiacciato da rullo, muore operaio 53enne nel Fiorentino

Un operaio di 53 anni è morto per le conseguenze dei traumi riportati in un incidente avvenuto mentre stava lavorando. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Campi Bisenzio (Firenze). Secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe stato schiacciato da un rullo dal quale lo hanno estratto i vigili del fuoco. Il 53enne è morto nonostante i tentativi per rianimarlo praticati dal personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.