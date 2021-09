Samsung Galaxy S22 Ultra ottiene il design di Note 20 con dock S Pen

La serie Samsung Galaxy S22 è prevista per l’inizio del 2022: questo quanto rivela Letsgodigital.

Il lancio ufficiale del prodotto avverrà durante un importante evento Galaxy Unpacked .

Ci sono ancora tre modelli in arrivo, di cui il Galaxy S22 Ultra 5G sarà il nuovo modello di punta. Nelle ultime settimane e mesi sono già apparse online molte informazioni sui nuovi modelli della serie S di Samsung. Ad esempio, Samsung sembra scegliere di fornire l’S22 Ultra con un vano stilo nel prossimo anno, come sappiamo anche dalla serie Galaxy Note .

Il Galaxy S21 Ultra è stato il primo smartphone della serie S ad essere utilizzato con la Samsung S Pen. Con questo modello, tuttavia, non è possibile riporre la penna nell’alloggiamento stesso, invece Samsung ha rilasciato diverse custodie per telefoni con vano portaoggetti S Pen. Samsung sembra optare per un vero e proprio comparto il prossimo anno. Ciò riduce ulteriormente le differenze tra le serie Galaxy S e Note.

Samsung S22 Ultra 5G con scomparto S Pen

Queste voci sono state confermate oggi in una pubblicazione online di un sito Web tecnologico indiano, che mostra anche i rendering del presunto Galaxy S22 Ultra. Le immagini 3D sono state realizzate in collaborazione con OnLeaks. In termini di design, il telefono è molto simile al Galaxy Note 20 Ultra , che ha anche bordi dritti.

Per i dispositivi della serie S, Samsung normalmente opta per angoli più arrotondati, presumibilmente che Samsung è costretta ad allontanarsi da questo a causa del comparto S Pen – almeno con il modello Ultra. Non mi sentirai lamentarmi, la parte anteriore sembra molto elegante.

Secondo quanto riferito, il Samsung S22 Ultra avrà un display AMOLED arrotondato da 6,8 pollici con un’elevata frequenza di aggiornamento. È integrata una piccola fotocamera perforata, posizionata in alto al centro al centro. La S Pen può essere riposta nell’alloggiamento tramite il lato inferiore sinistro.

Anche la quad camera è in fase di revisione, il produttore sudcoreano sembra optare questa volta per una sorta di forma a goccia – a forma di ‘P’. Personalmente non sono proprio affascinato dal nuovo design della fotocamera, anche le prime reazioni sui social non sono subito positive.

In definitiva, però, si tratta di render, realizzati sulla base di disegni CAD. Il design finale potrebbe quindi differire leggermente. Ad esempio, Ice Universe mostra un design tramite Twitter che sembra molto più elegante ed è più in linea con la tradizione del design di Samsung.

Per quanto riguarda la configurazione della fotocamera, è stato recentemente condiviso tramite i social media che l’S22 Ultra 5G sarà dotato di una fotocamera grandangolare da 108 MP, una ultra grandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 12 MP con zoom ottico 3x e 10x. Tutte le fotocamere sono dotate di stabilizzazione ottica dell’immagine. Molto probabilmente verrà mantenuta la fotocamera selfie da 40 megapixel.

Inoltre, il nuovo modello di punta di Samsung sarà probabilmente dotato di una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica cablata da 45W. Presumibilmente, il nuovo modello Ultra uscirà in tre colorazioni: nero, bianco e rosso scuro.