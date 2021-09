Salvini vs Letta, botta e risposta Twitter sul comizio Pd

Matteo Salvini vs Enrico Letta. Nuovo scontro a colpi di tweet fra il segretario della Lega e quello del Partito democratico. Stavolta nel mirino finisce il comizio del numero uno dem a Cosenza. Comizio andato deserto secondo Salvini, che però poco più tardi viene smentito dal diretto interessato.

“Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta e il Pd a Cosenza. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia di persone insieme a me a Bovolone (Verona). Ecco il sondaggio vero”, scriveva infatti su Twitter il leader del Carroccio, pubblicando le foto dei due eventi: sedie vuote fra i dem, pubblico vasto e sorridente per la Lega in piazza.



A stretto giro la replica di Letta: “Non ne azzecca una Salvini in questo periodo. Posto la foto per amor di verità. A Cosenza 33 gradi e le persone cercavano l’ombra in piedi alle 12. C’erano centinaia di persone a Cosenza come a Bovolone (20 gradi). E allora? Hanno senso queste penose polemiche costruite sul falso?”, la smentita di Letta che a sua volta, pubblica foto del comizio calabrese.

Non ne azzecca una #Salvini in questo periodo. Posto le foto per amor di verità. A Cosenza 33gradi e le persone cercavano l’ombra in piedi alle 12. C’erano centinaia di persone a Cosenza come a Bovolone (20gradi). E allora? Hanno senso queste penose polemiche costruite sul falso? https://t.co/YfVFp3nswn pic.twitter.com/mMxrOiC9uN

— Enrico Letta (@EnricoLetta) September 19, 2021