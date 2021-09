Ronaldo super, doppietta con Portogallo e record di gol

Cristian Ronaldo goleador da record. L’attaccante del Manchester United ha realizzato una doppietta nella vittoria per 2-1 del Portogallo sull’Irlanda nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il 36enne ex giocatore della Juventus sale a quota 111 gol con la maglia della Nazionale e stacca l’iraniano Ali Daei, che ha raggiunto 109 reti con la sua selezione. Ronaldo, dopo aver fallito un rigore, è andato a segno all’89’ con un colpo di testa e ha concesso il bis nei minuti di recupero. La vittoria permette al Portogallo di salire a 10 punti, al primo posto, con 3 lunghezze di vantaggio sulla Serbia.