Roma, inaugurato nuovo sito concessionaria Nissan Autogiapponese

È stato inaugurato oggi il nuovo sito della concessionaria Nissan Autogiapponese che si è aggiudicato anche quest’anno, per la quarta volta, il Nissan Italia Award.

“Inaugurare questo nuovo sito è stata una grande soddisfazione e Autogiapponese è ormai da 13 anni che cresce sempre di più, fino ad arrivare nella top ten dei mercati italiani per Nissan. Qashqai è stata una rivoluzione e ad oggi è la nostra auto più venduta. Nel 2007 è stato creato un nuovo segmento, il cross over e siamo arrivati ad essere i leader del mercato, con più del 40% di italiani che hanno scelto di comprare auto a ruote alte. Quasqai arriva oggi alla sua terza generazione mantenendo il suo design esclusivo”, ha detto all’Adnkronos Marco Toro, presidente e amministratore delegato Nissan Italia all’inaugurazione del nuovo sito in Via della Maglianella 250.