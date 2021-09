“Rimani connesso con il tuo cuore” per favorire le cure

Folco (Flpc), importante la telemedicina, ma da sola non basta. Con pandemia in calo l’aderenza alle cure pari a -5% per dislepidemie e -8% per l’ischemia cardiaca. Bisogna fare di tutto per convincere le persone con problemi cardiovascolari a tornare in ospedale a farsi visitare in condizione, ormai, di totale sicurezza.