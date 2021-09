Renault Kadjar: nuove anticipazioni sulla seconda generazione

L’anno prossimo debutterà la nuova Renault Kadjar, con la presentazione ufficiale in programma nel corso della primavera e l’avvio della commercializzazione – al prezzo base di circa 30.000 euro – durante l’estate.

La seconda generazione della Renault Kadjar condividerà la piattaforma modulare CMF-C con la SUV compatta Nissan Qashqai, di cui rappresenterà la gemella. Lunga all’incirca 455 cm, sarà dotata della plancia digitale denominata Open-R, con il doppio display sia per il quadro strumenti che per il touchscreen centrale.

La gamma della nuova Renault Kadjar comprenderà la versione Mild Hybrid da 12V con il motore 1.3 TCe a benzina da 140 CV anche in abbinamento al cambio automatico CVT e 160 CV anche in abbinamento alla trazione integrale 4×4, più il nuovo propulsore 1.2 TCe a benzina da 150 CV di potenza per le declinazioni Mild Hybrid da 48V ed E-Tech Hybrid da 200 CV. Nel corso del 2024, invece, sarà introdotta la configurazione E-Tech Plug-In da 280 CV di potenza complessiva con la trazione integrale 4×4 elettrica. Infine, a livello di carrozzeria, sono previste anche la variante a sette posti per il 2023 in sostituzione della Koleos e l’inedita variante SUV coupé per il 2024.