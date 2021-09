Reddito cittadinanza, Renzi: “Alimenta voto di scambio, allucinante”

“Il reddito di cittadinanza condanna alla povertà permanente, uno diventa dipendente dal politico, specie al Sud, e alimenta il voto di scambio. E’ allucinante”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post.

“Grazie a Draghi c’è un governo autorevole che deve arrivare a fine legislatura senza inciuci e rimpasti – ha detto ancora Renzi – Non ha senso in questo momento Per il futuro Draghi può fare di tutto, il presidente del Consiglio un’altra volta, il presidente della Repubblica, il presidente della Commissione europea, il presidente del Consiglio europeo, il segretario generale della Nato”.

“Che i parlamentari volessero avere un regime a parte è inaccettabile, noi lo abbiamo detto a luglio a Fico e Casellati. Se non vuoi fare il vaccino, paghi il tampone. Per il parlamentare deve valere la stessa cosa”, ha affermato ancora Renzi parlando del Green pass obbligatorio.