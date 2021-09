Rdc, Meloni: “E’ metadone di Stato’

Reddito di cittadinanza “è metadone di Stato”. Lo definisce così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, sottolineando anche come abbia “agito per mantenere gli indigenti nella loro condizione”. “L’unico risultato che si è ottenuto, è che chi percepisce il reddito sta a casa e lavora in nero nel weekend, come è accaduto nella stagione turistica – aggiunge parlando al teatro Bibiena di Mantova – . Il reddito non è educativo, la vera educazione è il lavoro”, ha aggiunto Meloni.

Sulla necessità di un cambiamento è d’accordo anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando. ”Il reddito di cittadinanza va rivisto, va adeguato ad alcune specifiche situazioni ma è uno strumento fondamentale” dice a margine di un evento del Pd. “Se lo togliessimo saremmo tra i pochi Paesi a non avere strumento di contrasto a povertà”.

“Il green pass non serve a fermare il contagio, ma serve a introdurre surrettiziamente l’obbligo vaccinale – dice Meloni -. Il governo è irresponsabile, perché se dici alle persone che con il vaccino stanno sicure, le porti a comportamenti pericolosi”. “Siamo stati definiti no vax e intanto siamo stati minacciati di morte dai no vax. Io sono vaccinata, mia figlia ha fatto tutti i vaccini, non mi considero no vax. Il fatto è che -attacca Meloni- il governo fa un sacco di cose assolutamente prive di senso e non sa come rispondere. Così ti appiccicano subito l’etichetta, così non devono dialogare con te e non devono rispondere.

“Non sono contraria ai vaccini, abbiamo chiesto noi per primi una campagna seria. Che vuol dire non mentire agli italiani. Ci hanno detto -ha proseguito- che con il green pass non ci saremmo ammalati, ma non è vero. La politica non deve mentire, se il governo vuole introdurre l’obbligo vaccinale si assuma le sue responsabilità. I vaccini non fermano il contagio ma fermano l’ospedalizzazione, e questo è vero. Ma allora il governo dovrebbe tenere conto solo dei dati sull’ospedalizzazione”.

“Il ministro Bianchi ha detto: ‘tutti i bambini vaccinati possono togliere la mascherina’. Su che base scientifica lo dice?” si interroga il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Mantova. “Questo serve solo a ghettizzare i bambini non vaccinati, ma ci riporta dritti alla dad, perché il contagio corre lo stesso” conclude la leader di Fdi.