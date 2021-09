Rai2: Lorella Cuccarini ospite di Ti sento

Sarà Lorella Cuccarini il secondo ospite di Pierluigi Diaco nel programma di Rai2 “TI SENTO”, martedì 21 settembre alle 23.20.

Le anticipazioni della puntata

Sarà Lorella Cuccarini a farsi coinvolgere in una esperienza “sonora” dai risvolti imprevedibili, in cui l’ascolto, l’emotività, il ricordo, si fanno racconto.

Lorella Cuccarini rivedrà in un video i momenti più importanti della sua crescita umana e professionale: una serie di immagini montate su una particolare canzone, dichiaratamente legata ai ricordi della più amata dagli italiani.

Come già accaduto nella precedente edizione ci sarà spazio per una canzone che Pierluigi Diaco dedicherà alla sua ospite e che sarà ascoltata integralmente e supportata da un vestito di immagini montate dal regista Paolo Severini.

In questa quarta puntata il brano che sarà fatto ascoltare e vedere a Lorella Cuccarini è “Ci vorrebbe il mare” scritta da Marco Masini e interpretata in questa particolare versione dalla grande Milva.Oltre ai diversi stimoli sonori e alla canzone, come sempre, si coinvolgerà l’ospite in un semplice ma significativo esercizio utilizzando, un semplice foglio di carta su cui scrivere una frase – una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola – che per lui abbia un significato importante e attuale.