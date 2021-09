RAI2: CHECK UP, dal 25 settembre con LUANA RAVEGNINI

Torna sabato 25 settembre alle 11.15 su Rai2 Check-Up, il programma che ha inaugurato l’informazione sanitaria della Rai. Nel solco della tradizione, Check up amplia l’offerta dell’informazione medica sui canali del Servizio Pubblico puntando sulle eccellenze di ospedali e cliniche universitarie, collegamenti con le sale operatorie dei maggiori nosocomi, aggiornamenti sulle più recenti scoperte e raccontando le storie di chi, in prima persona, affronta e supera la patologia.

In un momento in cui i temi medico-scientifici sono al centro dell’agenda, il programma, condotto da Luana Ravegnini, sosterrà le ragioni della scienza contro disinformazione e fake news.

Come nella versione storica del programma, i collegamenti con le sale operatorie dei più importanti ospedali italiani consentiranno di conoscere le tecnologie utilizzate e i diversi interventi chirurgici e, in ogni puntata, un nutrizionista fornirà suggerimenti in relazione al tema affrontato.

Nella prima puntata di Check-Up si parlerà di problemi cardiaci con il professor Ruggero De Paulis dello European Hospital di Roma, e di sintomi e cura del fegato grasso insieme al professor Antonio Gasbarrini del Policlinico Gemelli di Roma. All’interno di uno spazio di approfondimento sul covid, interverrà in collegamento il professor Walter Ricciardi.