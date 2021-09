Premi: Artis Suavitas, alle Gallerie degli Uffizi si è chiusa l’edizione 2021

Si è conclusa, presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, con la consegna ufficiale dell’Albero della Cultura al direttore Eike Schmidt, l’edizione 2021 del Premio Artis Suavitas, evento organizzato dall’Associazione Artis Suavitas Aps, presieduta, dall’avvocato Antonio Larizza, con il Patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, della Provincia di Avellino, del Comune di Mercogliano, dell’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’, di RAI-Campania, del Santuario Abbazia Montevergine e della Proloco Mercogliano.

Nello scenario suggestivo della Loggia dei Lanzi, ha avuto luogo la cerimonia di consegna del Premio Artis Suavitas al direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, che ha ricevuto la prestigiosa statuetta direttamente dalle mani del presidente Antonio Larizza, con queste motivazioni:

“Storico dell’Arte di profilo internazionale, dopo aver ricoperto incarichi di prestigio tra l’Europa e gli Stati Uniti, nel 2015 viene nominato Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, con la sua esperienza e con le sue competenze ha dimostrato che è possibile veicolare le emozioni universali dell’arte anche mediante le nuove tecnologie, avvicinando le nuove generazioni in maniera costruttiva e coinvolgente ai beni culturali. Eike Schmidt è il Direttore che dal 2015 a oggi è riuscito a raddoppiare i ricavi degli Uffizi e ad aumentare in maniera considerevole il numero dei visitatori, confermandosi come uno dei più brillanti manager culturali su scala globale. Eike Schmidt è il direttore che, mentre i musei sospendevano tutte le attività a data da destinarsi a causa della pandemia, gli Uffizi sfoderavano un’inedita voglia di rimanere in contatto con il mondo, ponendo in essere mostre e iniziative che hanno raggiunto un pubblico folto e variegato, in ogni parte del mondo. Eike Schmidt è il Direttore che ha dimostrato che i social, oltre ad un utile mezzo di promozione, possono diventare un importante strumento mediante il quale è possibile educare i giovani, e non solo, alla Cultura e alla fruizione del patrimonio artistico del nostro Paese”, spiega ancora.

“Ricevere un riconoscimento dedicato all’arte e alla cultura -ha dichiarato Eike Schmidt- è sempre motivo di orgoglio. Le motivazioni tracciate dal comitato scientifico di Artis Suavitas nell’assegnazione del premio avvalorano il lavoro svolto in questi anni e rappresentano un ulteriore stimolo per continuare a profondere il massimo sforzo al fine di avvicinare le giovani generazioni al patrimonio artistico e culturale, in Italia e all’estero”.

“Con la consegna del Premio Artis Suavitas nelle mani di Eike Schmidt – sostiene l’avvocato Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps- in uno dei luoghi simbolo dell’Arte e della Cultura su scala globale, come le Gallerie degli Uffizi di Firenze, prosegue il percorso di crescita di una iniziativa che punta alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, economico ed umano oltre che civile e democratico, sia della Campania, che dell’intera nazione. Nel frattempo stiamo già lavorando all’organizzazione della prossima edizione, che si preannuncia ricca di sorprese e metterà sempre più i giovani al centro del progetto”.

Questi i prestigiosi personaggio che hanno ricevuto Premio Artis Suavitas 2021: Eike Schmidt, Storico dell’arte e Direttore delle Gallerie degli Uffizi; Giovanni Allevi, Compositore e pianista di fama internazionale; Rosario Caputo, presidente di I.B.G. SpA, di Federconfidi-Confindustria e di GA.FI. Scpa; Alessandro Cecchi Paone, Giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano; Carmine Antonio Fiordellisi, area manager Iwbank Private Investments – Gruppo Intesa San Paolo; Elisabetta Garzo, magistrato e presidente del tribunale di Napoli; Marcello Lippi, icona assoluta del calcio italiano e ct della Nazionale Italiana Campione del Mondo 2006; Cira Lombardo, Wedding Planner ed Event Creator; Carmine Perna, CEO Mondadori Retail; Domenico Raccioppoli, CEO Nuova Erreplast; Massimo Recalcati, psicoanalista, saggista e accademico italiano; Vincenzo Russolillo, presidente Gruppo Eventi; Jacopo Veneziani, docente di Storia dell’Arte presso l’Università “La Sorbona” di Parigi.