Precipita in un dirupo, morto escursionista in Valle d’Aosta

Un escursionista straniero, probabilmente spagnolo, è precipitato in un dirupo ed è morto in Valle d’Aosta. A dare l’allarme verso le 2 della notte scorsa è stato un suo amico che risiede in Francia che non ne aveva avuto più notizie dopo un contatto telefonico ieri alle 12. L’amico ha dato indicazioni al soccorso alpino valdostano sull’itinerario e nella notte sono stati battuti i sentieri che poteva aver percorso. Il corpo dell’escursionista è stato individuato questa mattina in un dirupo nelle vicinanze del lago di Lavodilec, nel vallone di Clavalité. L’uomo è stato recuperato dal soccorso alpino con un elicottero ma il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.