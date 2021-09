Philip Morris lancia ‘Veev’, e-cig da oggi disponibile in tutta Italia

Philip Morris International ha presentato oggi Veev, la nuova sigaretta elettronica frutto di un percorso di oltre sei anni di ricerca e sviluppo. Dopo una prima fase pilota con il lancio in alcune città italiane, Veev sarà ora disponibile in tutto il territorio nazionale, ampliando il portafoglio dei prodotti senza combustione di Philip Morris International per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori italiani e accelerare il declino delle sigarette.

“La commercializzazione di Veev in tutta Italia è un nuovo passo importante per supportare i fumatori che non smettono nel passaggio a valide alternative senza combustione – ha commentato Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia – Il nostro obiettivo è rendere il fumo di sigaretta un ricordo del passato nel più breve tempo possibile. Una sfida senza precedenti che ha il suo centro propulsivo proprio in Italia, dove la trasformazione aziendale di PMI ha generato e continuerà a generare importanti investimenti in ogni ambito della nostra filiera integrata”.

Veev rappresenta una nuova idea di sigaretta elettronica: semplice da usare, intuitiva e con un design compatto. A differenza della tecnologia tradizionale a stoppino e bobina, l’innovativo riscaldatore Mesh è progettato per rimanere in contatto costante con il liquido e offrire un’esperienza uniforme dall’inizio alla fine. Il dispositivo è un sistema chiuso che utilizza Veev pod appositamente progettati e prodotti nell’Unione Europea secondo elevati standard di qualità. Inoltre, Veev offre agli utenti la possibilità di bloccare e sbloccare il proprio dispositivo quando lo desiderano.

“Continuiamo a investire in scienza e tecnologia per sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, aiutandoli a cambiare – ha affermato Stefano Volpetti, chief consumer officer – Al 30 giugno 2021, stimiamo che oltre 14 milioni di fumatori adulti sono passati in maniera esclusiva a Iqos e hanno smesso di fumare sigarette. Il lancio di Veev in Italia conferma il nostro impegno a innovare prodotti tecnologicamente avanzati che forniscano ai fumatori valide alternative rispetto alle sigarette”.

Nel 2020, Philip Morris International ha dedicato oltre il 99% dei propri investimenti in Ricerca & Sviluppo ai prodotti senza combustione e negli ultimi 15 anni ha investito complessivamente oltre 8 miliardi di dollari. A oggi, oltre 400 scienziati di 40 nazionalità diverse ed esperti in circa 30 discipline scientifiche e ingegneristiche studiano lo sviluppo di questi prodotti, il cui valore corrisponde a circa il 30% dei ricavi netti di Pmi al 30 giugno 2021. L’obiettivo dell’azienda è generare entro il 2025 oltre il 50% dei ricavi netti totali da prodotti senza combustione e l’azienda si è impegnata affinché 40 milioni dei propri fumatori adulti passino ai prodotti senza combustione entro il 2025.

Veev sarà disponibile nelle tabaccherie e in circa 80 PUFF Store in Italia, oltre che sui canali e-commerce veev-vape.com, puffcigarette.com e vaporoso.it, dove sarà possibile acquistare anche i Veev pod. Il solo dispositivo sarà disponibile anche nei negozi Iqos presenti sul territorio nazionale.