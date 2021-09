PAW Patrol: Il Film, dal 23 settembre

Debutta finalmente in Italia, giovedì 23 Settembre, “PAW Patrol: Il Film” diretto da Carl Brunker. Il lungometraggio è presentato da Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Spin Master Entertainment ed è una produzione Spin Master Entertainment, distribuito da Eagle Pictures.

L’entusiasmo in Italia per l’uscita del film è spinto dal successo internazionale che “PAW Patrol: Il Film” ha avuto nei Paesi in cui è già uscito.

Il film

Al lavoro, PAW Patrol! Humdinger, l’acerrimo nemico dei nostri eroi, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i nostri amati super cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. E, mentre uno dei cuccioli deve affrontare il suo passato ad Adventure City, la squadra trova l’aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty. Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City! In questa prima elettrizzante avventura pensata per il grande schermo, oltre al cast originale della serie, si uniscono alla PAW Patrol moltissime star: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax Shepard, Tyler Perry e Jimmy Kimmel e Will Brisbin.

PAW Patrol continua ad evolvere introducendo temi e personaggi inediti da condividere con i fan di oggi e di domani. Una grande novità legata al film è l’ingresso di Liberty, un’adorabile cucciola di bassotto che farà il suo ingresso per la prima volta nella squadra dei cuccioli capitanata da Ryders.

La fortuna di PAW Patrol, che dal 2012 continua ad ottenere il consenso dei piccoli ma anche dei loro genitori, sta nel mix di elementi che uniscono la simpatia dei teneri cuccioli ai valori positivi trasmessi nelle storie, amate dai bambini di ben 170 paesi nel mondo. Primo fra tutti il senso di solidarietà e lo spirito di collaborazione, unico vero fattore in grado di risolvere le missioni di salvataggio: insieme si possono superare i momenti difficili, un ottimo insegnamento per un contenuto ideato per i bambini, già conquistati dall’estetica accattivante dei protagonisti pelosi.

“PAW Patrol: Il Film”, è presentato da Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Spin Master Entertainment, è una produzione Spin Master Entertainment distribuito da Eagle Pictures.