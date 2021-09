Orange Friday: tutto come il Black tranne il colore

Roma, 10 settembre 2020 – Con la fine dell’estate, il ritorno alla routine e magari con il portafoglio un po’ più sgonfio, la propensione all’acquisto di molti tende generalmente a calare. Ecco però che a stuzzicare le fantasie degli utenti ci pensa il brand Pepemio con una campagna promozionale che non ha nulla da invidiare al più conosciuto Black Friday.

Tutto si può sperimentare, soprattutto se si parla di piacere e perchè no, anche stravolgere il calendario aziendale con delle iniziative fresche e studiate appositamente per facilitare l’acquisto, soprattutto in una fase storica particolare come quella che stiamo vivendo.

Nel dettaglio, l’Orange Friday di Pepemio, azienda leader italiana del commercio online di beni legati al benessere sessuale, è una campagna promozionale che avrà il piacere come protagonista e il risparmio come prerogativa.

Da venerdì 11 settembre sul sito www.pepemio.com ci sarà infatti la pagina arancione del piacere con una varietà di prodotti appositamente scelti per coprire tutte le esigenze dei clienti, dai cosiddetti “inesperti” fino ad stuzzicare le fantasie anche dei cultori delle pratiche di BDSM più estreme, ovviamente a prezzi scontatissimi.

Iniziative simili, bene si inseriscono nell’anno in cui gli italiani sembrano aver riscoperto, durante la quarantena forzata, la propria intimità e sessualità, interesse che ha inevitabilmente giovato a tutti quei business soprattutto online di settore.

Dati alla mano, prendendo come periodo di riferimento proprio le settimane del lockdown, dall’8 marzo fino al 18 maggio e comparando le vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i prodotti più venduti appartengono, in entrambi i casi, alle categorie dei coadiuvanti e dei gadget per le coppie ma il dato più interessante è sicuramente l’aumento degli ordini dei prodotti in questione: ben il 490 % in più rispetto al 2019.

Il 2020 è proprio l’anno in cui il nostro paese ha registrato una crescita esponenziale dell’interesse verso la sessualità e correlati. Dunque perché aspettare la fine di novembre per regalarsi ancora un momento di piacere?

Contatti



Sito web : www.pepemio.com



Telefono: 0774 35 70 35

Email: info@pepemio.com