Obbligo vaccinale, Bonomi: “Confindustria a favore”

“Sì, come sapete Confindustria è per l’obbligo vaccinale, perché attraverso l’obbligo vaccinale mettiamo in sicurezza la salute degli italiani”. Lo dice Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, a margine della conferenza stampa di presentazione del film di Confindustria ‘Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso’, cortometraggio d’autore con la regia di Luca Lucini, nell’ambito della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia.

“Purtroppo la politica non riesce a trovare una sintesi, credo anche dovuto al fatto che si avvicinano le elezioni amministrative, noi però dobbiamo mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. Per la salute dei lavoratori e per avere un’economia sana che possa garantire tutta una serie di risorse importanti per il Paese”, aggiunge Bonomi.

“L’unico strumento che noi abbiamo oggi -rimarca- è il green pass, quindi abbiamo chiesto al governo l’obbligatorietà del green pass nei luoghi di lavoro”.

“Dovremmo lavorare insieme pur avendo differenze di opinioni -evidenzia il leader di Confindustria-. Credo che se ci mettiamo insieme con lo stesso spirito che hanno avuto i nostri genitori quando hanno ricostruito l’Italia una soluzione la troviamo. La mia preoccupazione è che invece si stia spingendo verso una radicalizzazione all’interno dei luoghi di lavoro sulla quale non abbiamo strumenti per intervenire. E questo dispiace, dispiace anche vedere una differenziazione all’interno delle maestranze: le mense e tante cose che potranno accadere. Questo non va bene e non è giusto”

“Chiediamo alla politica di assumersi le sue responsabilità e non lasciare gli imprenditori da soli in prima fila senza avere la possibilità di avere strumenti per potere intervenire. Serve il coraggio, il coraggio del futuro”, sottolinea Bonomi.