Nuova Opel Astra: tutte le novità della sesta generazione

La gamma della nuova Opel Astra, ovvero la sesta generazione per la compatta della Casa di Russelsheim, non resterà limitata alla variante hatchback a cinque porte. Infatti, sono già in programma numerose novità, a partire dalla configurazione Sports Tourer.

La prossima Opel Astra Sports Tourer rappresenterà la gemella della station wagon Peugeot 308 Sw, con cui condividerà il bagagliaio da 600 litri di capacità minima e 1.600 litri di capienza massima. Inoltre, sarà proposta con le motorizzazioni 1.2 Turbo a benzina da 110 CV o 130 CV di potenza, 1.5 Turbo D a gasolio da 130 CV e 1.6 Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 180 CV o 225 CV di potenza complessiva.

L’anno prossimo, invece, la gamma della nuova Opel Astra potrebbe essere ampliata alla sportiva declinazione GSi, anch’essa proposta nella configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, ma con la tecnologia Hybrid4 da 300 CV di potenza complessiva e 450 Nm di coppia massima, tra l’altro dotata della trazione integrale elettrica. Grazie al pacco delle batterie da 13,2 kWh, sarà accreditata dell’autonomia massima di 60 km nella modalità di guida elettrica. A livello di prestazioni, invece, raggiungerà la velocità massima di 250 km/h, accelerando da 0 a 100 in 6,0 secondi. Successivamente, saranno introdotte anche la configurazione Astra-e a propulsione elettrica nel 2023 e la versione più sportiva OPC da 360 CV nel 2024.