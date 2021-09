Nuova Ford Orion: il ritorno della berlina compatta?

L’anno prossimo potrebbe tornare la Ford Orion, come variante berlina della compatta Focus per colmare il vuoto della media Mondeo che presto lascerà il mercato europeo. Inoltre, rappresenterà la gemella della Focus Sedan già commercializzata sul mercato cinese.

A livello di dimensioni, la nuova Ford Orion sarà in linea con la Focus Wagon che misura 470 cm in lunghezza e 270 cm nel passo. Non è esclusa l’adozione della storica denominazione Escort, anche se allude ad altro. La gamma, invece, comprenderà il motore a benzina 1.0 EcoBoost Hybrid nelle versioni da 125 CV e 155 CV di potenza con la tecnologia Mild Hybrid da 48V, più le unità diesel 1.5 EcoBlue da 120 CV e 2.0 EcoBlue da 150 CV di potenza. Inoltre, per abbassare il prezzo di listino, sarà disponibile anche con le motorizzazioni 1.0 EcoBoost a benzina da 100 CV e 1.5 EcoBlue a gasolio da 95 CV di potenza, non previste per le varianti hatchback e station wagon.

Nel corso del 2022, la Ford Focus sarà sottoposta al restyling di metà carriera, riconoscibile soprattutto per il logo della Casa di Dearborn al centro della calandra, come la rinnovata Fiesta. Infine, la gamma dovrebbe essere ampliata anche alla configurazioni a propulsione ibrida Full Hybrid da 190 CV e Plug-In Hybrid da 225 CV di potenza complessiva.