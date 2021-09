Sarà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore della Polizia di Stato intervenuta ieri dal palco in piazza San Giovanni, a Roma, alla manifestazione contro il green pass.

Schillirò è stata presentata dai promotori come dirigente della Polizia di Stato. “Sono qui come libera cittadina per esercitare i miei diritti garantiti dalla Costituzione”, ha detto la vicequestore nel suo intervento.