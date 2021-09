Nasce Eviosys, nuova società per la fornitura di packaging smart e sostenibile

La nuova azienda fa capo a KPS Capital Partners, che ha acquisito la divisione packaging per alimenti e beni di consumo EMEA di Crown Holdings Inc.

– Eviosys, società internazionale di packaging, si è costituita per fornire ai clienti soluzioni di imballaggio smart e sostenibili.

– Il nuovo brand “Eviosys” deriva dalla parola greca “sostenibile” e farà tesoro di duecento anni di esperienza nel campo dell’imballaggio metallico, per rafforzare ed accrescere la propria posizione di leader del settore.

– Tomás López, Packaging Industry Executive, guiderà l’azienda come nuovo CEO.

– KPS Capital Partners, LP, società di private equity leader a livello mondiale, come nuovo proprietario di Eviosys, offrirà la propria esperienza avendo, negli ultimi trent’anni, dato vita a realtà industriali leader nel loro settore.

ZUG, Svizzera, 1 settembre 2021 /PRNewswire/ — Eviosys, leader nel settore degli imballaggi metallici, è da oggi una nuova società indipendente che si pone come priorità l’innovazione e la sostenibilità. L’azienda è il più grande produttore europeo di imballaggi in acciaio e alluminio per alimenti, con centinaia di clienti nell’industria alimentare e dei beni di consumo, a livello locale, europeo e mondiale.

Eviosys si concentrerà su soluzioni di imballaggio uniche e innovative, combinando una ricca esperienza con una sempre più elevata attenzione all’ innovazione, alla ricerca e allo sviluppo. La sostenibilità è alla base della filosofia aziendale di Eviosys, che presenta una gamma di prodotti realizzata con materiali riciclabili al 100%. La Società promuoverà lo sviluppo di imballaggi totalmente ecologici, realizzando soluzioni che aiutino i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità, proteggendo al contempo il pianeta, le persone e le comunità.

Eviosys, con sette studi di progettazione e tre laboratori in tutta Europa, rafforzerà il proprio ruolo di leader nelle soluzioni di smart packaging, offrendo proposte interessanti e innovative per aiutare i clienti a distinguersi dalla concorrenza e a cogliere le opportunità di crescita.

Eviosys è la più grande realtà manifatturiera di settore in Europa, con 6.300 dipendenti, operanti in 44 sedi situate in 17 diversi paesi tra Europa, Medio Oriente e Africa (la cosiddetta area EMEA). Con i suoi impianti di produzione collocati in modo strategico, Eviosys continuerà il proprio impegno per la qualità indiscussa dei suoi prodotti che contribuiscono a preservare e promuovere la reputazione di brand locali e internazionali in oltre 100 paesi di tutto il mondo.

Tomás López, manager con decenni di esperienza alla guida di aziende del settore metal packaging, sarà il nuovo CEO di Eviosys. López è stato in precedenza l’Amministratore Delegato di Mivisa, prima dell’acquisizione da parte di Crown Holdings, avvenuta nel 2014.

Tomás López, CEO, ha dichiarato: “Questo è un momento molto interessante per l’industria del packaging. Eviosys combina 200 anni di esperienza nella conservazione dei prodotti e nella promozione dei brand alla particolare attenzione all’innovazione per proteggere il pianeta. Con l’ampia presenza dell’azienda in tutta l’area EMEA, il lancio di Eviosys assume il significato di un vero e proprio cambio di passo per l’intero settore, che porterà a un packaging smart e sostenibile per tutti”.

Olivier Aubry, SVP Commerciale et Marketing ha aggiunto: “Con la nostra attenzione al packaging smart e sostenibile, Eviosys compirà un passo sicuro verso la realizzazione di prodotti adatti ai nostri clienti, ai consumatori finali e al pianeta. Questo significa soluzioni di design innovative e qualità senza compromessi, mettendo la sostenibilità al centro.”

Eviosys

Con sede a Zug, in Svizzera, Eviosys è leader mondiale di imballaggi metallici, produttore di lattine e relativi coperchi per alimenti, bombolette spray, capsule metalliche e packaging promozionale per la conservazione di prodotti appartenenti a centinaia di brand.

Eviosys è la più grande realtà manifatturiera europea di settore, con 6.300 dipendenti, 44 impianti di produzione situati in 17 diversi paesi tra Europa, Medio Oriente e Africa (area EMEA). Nel 2020, ha registrato un fatturato di 1,9 miliardi di euro. Eviosys è una società appartenente al portafoglio di KPS Capital Partners, LP.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.eviosys.com.

KPS Capital Partners

KPS, attraverso le sue realtà di management affiliate, gestisce i KPS Special Situations Funds, una famiglia di fondi di investimento con oltre 12,8 miliardi di dollari di capitale gestito (al 31 marzo 2021). Per quasi tre decenni, i partner di KPS hanno lavorato esclusivamente per valorizzare il capitale in modo significativo, effettuando investimenti azionari di controllo in società manifatturiere e industriali di diversi settori, tra cui materiali di base, prodotti di marca, prodotti sanitari e di lusso, componentistica per auto, beni strumentali ed altri prodotti.

KPS crea valore per i suoi investitori lavorando in modo costruttivo con un team di dirigenti di elevato talento, così da valorizzare le attività e generare ritorni sugli investimenti migliorando in modo organico la posizione strategica, la competitività e la redditività delle società del proprio portafoglio, piuttosto che limitarsi a sfruttare principalmente la leva finanziaria.

Le società in portafoglio dei Fondi KPS hanno un fatturato annuo complessivo di circa 13,5 miliardi di dollari, gestiscono 156 impianti di produzione in 23 paesi ed impiegano circa 40.000 dipendenti, per via diretta e attraverso joint venture in tutto il mondo (al 31 marzo 2021, pro forma per le recenti acquisizioni). La strategia di investimento di KPS e delle società in portafoglio sono descritte nel dettaglio su www.kpsfund.com.