Monica setta presenta il suo libro a Brindisi (14 ottobre)

Monica Setta riparte sabato prossimo con Uno mattina in famiglia ma torna in Puglia il 14 ottobre per la presentazione del suo libro Il Presidente la nuova Italia di Draghi (Piemme edizioni).

Invitata da Gabriele Menotti Lippolis, presidente degli industriali di Brindisi, la conduttrice di Rai1 presenterà il suo ultimo volume durante un incontro al Porticciolo.

Dopo due mesi di vacanza nella sua villa di Ostuni, la giornalista brindisina è tornata a Roma oggi pronta a debuttare per il terzo anno nel programma del day time festivo di Rai1.