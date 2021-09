Monica Setta a Uno mattina dà consigli di economia domestica.

“Il governo sta facendo di tutto per aiutare le famiglie colpite dal caro bollette ma anche noi cittadini e consumatori possiamo fare molto assumendo comportamenti sostenibili”.

Così stamattina la conduttrice, ospite di Monica Giandotti e Marco Frittella a uno mattina dove ha parlato anche del suo libro edito da Rai libri Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie.

Monica ha spiegato nel dettaglio quali sono o trucchi per non fare lievitare la bolletta. Oggi pomeriggio la conduttrice di Uo mattina in famiglia, che riparte sabato alle 8.30, è stata invece ospite di Milo Infante a Ore 14