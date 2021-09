Missione Beauty: dal 30 settembre su Rai2 con Melissa Satta

Melissa Satta parte con una nuova missione per conto della bellezza. Da giovedì 30 settembre la modella e showgirl conduce ‘Missione Beauty’, il nuovo talent show a caccia di aspiranti Make-up Artist (MUA) e Hair-Stylist (HS), in onda ogni venerdì, a partire dal 1°ottobre, alle ore 17:15 su Rai2.

Il programma, chi sono i giudici

In missione con la conduttrice ci sono tre giudici d’eccezione, tre beauty-master dello star-system: Manuele Mameli (Celebrity Fashion Make-up Artist e Hair-Stylist), Elisa Rampi (Celebrity Hair-stylist & Make-up Artist) e Guido Taroni (fotografo di moda e di interior design). A loro è affidata la selezione dei concorrenti tra Make-up Artist e Hair- stylist provenienti da tutta Italia che si mettono in gioco con le loro storie e si cimentano in prove di talento e di stile sempre più difficili, dai pressure-test alle situazioni a sorpresa.

Un percorso di gara che si snoda in 8 puntate dalle audizioni di 24 candidati, passando per la selezione dei 16 finalisti in coppie da 8, fino alla scelta della coppia vincitrice formata da un MUA e un HS che si sono distinti per professionalità, personalità e stile. Saranno 2 le/i vincitrici/vincitori che si potranno aggiudicare un contratto da Ambassador e Tutorship con Clinique per il Make-up, e con Aveda per Hairstyle e iniziare così una nuova vita professionale.

Missione Beauty non è una semplice competizione a colpi di spazzole, pennelli e rossetti. Il programma targato Clinique, Aveda e gruppo di profumerie Naïma, realizzato in collaborazione con Rai Pubblicità, vuole innanzitutto individuare e coltivare giovani talenti, i loro sogni e le loro aspirazioni.

In più “Missione Beauty” vuole celebrare la bellezza contemporanea e i suoi valori d’inclusività, diversità e sostenibilità come principi consolidati del nostro tempo e non semplici tendenze del mondo beauty.

In un’epoca in cui anche gli uomini sono tornati a usare il make-up, la ‘Missione Beauty’ dei concorrenti dovrà essere globale e genderless. Dovranno essere capaci di declinare i look scegliendo texture, colori, prodotti che possono trattare il riccio stile Afro o il liscio stile medio ed estremo oriente, cosi come esaltare le tipologie di pelle diafane e quelle iperpigmentate insieme a differenti morfologie del viso ed età.

Quando inizia

Si parte giovedì 30 settembre con le audizioni. Ventiquattro giovani talenti provenienti da tutta Italia hanno l’opportunità di raccontare la propria storia e il proprio talento. La seconda puntata va in onda venerdì 1° ottobre e inaugura l’appuntamento fisso settimanale del venerdì alle ore 17.15 che accompagnerà il pubblico fino alla finale del 10 dicembre.

La conduttrice Melissa Satta, icona di bellezza, tiene le fila della gara ed è il punto di riferimento dei concorrenti di cui è complice emotiva nelle fasi di gioco, mentre Manuele Mameli, Celebrity Fashion Makeup Artist e Hair Stylist, è il giudice per il makeup; Elisa Rampi, Celebrity Hair Stylist e Makeup Artist, la persona di riferimento per hair styiling; Guido Taroni, fotografo di moda e interior design, è colui che valuta i look realizzati. Tutti i giudici avranno diritto di voto sui look make-up e hair-style realizzati.

Tutte le puntate di Missione Beauty sono trasmesse in chiaro su Rai2 e anche su RaiPlay a partire dal 30 Settembre con contenuti extra che approfondiscono le tematiche dei Brand coinvolti.