Mi manda RaiTre: la puntata del 25 settembre

Secondo i dati Istat del 2019 in Italia solo una persona su due si è potuta permettere cure dentistiche; la statistica si abbassa molto per i cittadini che si trovano in situazioni di povertà.

La pandemia ha contribuito a rendere difficile l’accesso alle prestazioni odontoiatriche del Servizio sanitario pubblico e in tanti si sono rivolti a cliniche low cost in Italia e all’estero: quali sono i costi, le prestazioni, i risultati? “Mi manda RaiTre”, in onda sabato 25 settembre alle 9.00 su Rai3 con Federico Ruffo, è andato a cercare risposte in vari luoghi d’Italia e in Croazia.

Le anticipazioni della puntata

Il Green pass, già utilizzato in molte circostanze della vita quotidiana e dal 15 ottobre obbligatorio per molti lavoratori, rappresenta ancora un problema per chi non riesce a ottenerlo, pur avendo concluso l’iter vaccinale: durante la trasmissione le risposte degli esperti agli interrogativi posti dai cittadini sulla “certificazione verde”.

E ancora, è giusto far mangiare agli animali domestici quello che cuciniamo per noi? Qual è il cibo migliore per cani e gatti?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Carlo Ghirlanda, Presidente Associazione Nazionale Dentisti Italiani; Mirco Puccio, Presidente Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici; Monica Cirillo, avvocato Adusbef; Francesca Galloni, avvocato Confconsumatori; Federico Coccia, veterinario; Sonia Orlandi, food blogger per cani e gatti.