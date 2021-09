Mercedes-AMG One: hypercar come Formula 1 stradale

Prossimamente sarà introdotta la nuova Mercedes-AMG One, inedita hypercar che rappresenterà la versione di serie della concept car Project One esposta al Salone di Francoforte del 2017. Sarà prodotta in soli 275 esemplari, già tutti venduti al prezzo unitario di oltre 2,5 milioni di euro.

Come la monoposto di Formula 1, anche la nuova Mercedes-AMG One avrà la tecnologia E-Performance a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Complessivamente erogherà la potenza di circa 1.000 CV, grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 1.6 V6 Turbo da 680 CV e ben quattro propulsori elettrici. Per quanto riguarda le prestazioni, raggiungerà la velocità massima di 350 km/h, accelerando da 0 a 100 in 2,5 secondi, da 0 a 200 in 6,0 secondi e da 0 a 300 in soli 11 secondi.

Stando alle indiscrezioni, tra i 275 proprietari che hanno già acquistato la nuova Mercedes-AMG One figurano gli ex piloti David Coulthard e Nico Rosberg, l’imprenditore Manny Khoshbin, l’ex tennista Ion Tiriac, l’attore Mark Whalberg e il pilota Lewis Hamilton, campione del mondo in carica di Formula 1 proprio con il team della Casa della Stella.