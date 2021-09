Meloni: “Non sono no vax ma neanche cretina”

”E’ difficile sostenere che io sia no vax, atteso che sono vaccinata e che mia figlia quando è nata ha fatto tutte le vaccinazioni obbligatorie e più… Ma il fatto che io non sia no vax, non significa che io sia cretina, perché giudico i provvedimenti per quello che sono, per l’approccio sensato che hanno. La mia priorità è combattere il Covid, non vendere i vaccini”. Lo ha detto Giorgia Meloni a ‘Dritto e rovescio’ in onda stasera su Retequattro.