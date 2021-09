MDT rilascia i sensori a interruttore magnetico TMR13DX con punti di commutazione pre-programmati in base alle richieste dei clienti

Il design del sensore TMR programmabile multiuso di MDT offre una maggiore versatilità per diversi requisiti e applicazioni, garantendo ai clienti un approvvigionamento stabile nei periodi di carenza di fornitura di semiconduttori

SAN JOSÉ, California e ZHANGJIAGANG, Cina, 22 settembre 2021 /PRNewswire/ — MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), fornitore leader di sensori magnetici specializzato in tecnologia TMR (Tunneling Magnetoresistance), lancerà i suoi sensori a interruttore magnetico TMR preprogrammati TMR13DX in occasione di Sensors Converge 2021. TMR13DX consente la preimpostazione in fabbrica dei parametri di soglia di commutazione prima della consegna in base alle richieste dei clienti. Offre uniformità delle prestazioni con una maggiore adattabilità per una varietà di applicazioni tra cui contatori, interruttori di prossimità, rilevamento del livello di liquido, rilevamento della posizione lineare e rotatoria.

“Il design del sensore programmabile multifunzione TMR13DX è adatto a diverse condizioni operative di molte applicazioni di sensori magnetici. In combinazione con l’esclusivo design del sensore TMR di MDT, il circuito di condizionamento del segnale integrato di TMR13DX e l’unità logica programmabile possono eseguire la preimpostazione in fabbrica delle soglie di commutazione on/off, nonché la polarità di rilevamento e l’interfaccia di uscita. Fornisce una soluzione universale prontamente disponibile per soddisfare le nuove esigenze del mercato, senza richiedere ai clienti di modificare i loro progetti, accelerando così notevolmente il loro ciclo di progettazione e il loro time-to-market” ha dichiarato il Dott. Song Xue, Presidente e CEO di MultiDimension Technology. “Nell’attuale carenza di fornitura di semiconduttori, la nostra capacità di fornire questa soluzione versatile e pronta all’uso agevolerà rapidamente i nuovi clienti che sono alla ricerca di alternative ai prodotti scarsamente reperibili sul mercato. Anche gli attuali clienti MDT trarranno vantaggio da TMR13DX come opzione di backup compatibile pin-to-pin per garantire il loro approvvigionamento in questo momento difficile”.

TMR13DX è disponibile nelle seguenti configurazioni predefinite, con opzioni per punti di commutazione alternativi preimpostati in fabbrica, diverse polarità (omnipolare, bipolare o unipolare) e interfaccia di uscita personalizzabile (open-drain o push-pull, active-high o active-low).

L’ultima release di produzione di TMR13DX copre la serie di interruttori TMR a potenza continua in microampere da 1,5 µA di MDT. Questa capacità sarà utilizzata per la serie di interruttori TMR a potenza ultrabassa in nanoampere nel 2022. Contattare MDT per campioni, informazioni sui prezzi e sulla consegna, o visitare MDT in occasione di Sensors Converge 2021, stand 535 a San Jose, California, il 22~23 settembre.

Informazioni su MDTMultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, nella provincia di Jiangsu, in Cina, con filiali a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo (Cina), Tokyo (Giappone) e San JOSÉ (California, Stati Uniti). MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuale e capacità di produzione all’avanguardia in grado di supportare la produzione in grandi volumi di sensori magnetici TMR ad alte prestazioni e a basso costo per soddisfare le esigenze applicative più complesse. Guidata dal suo team dirigenziale esperto e competente nel campo della tecnologia dei sensori magnetici e dei servizi di ingegneria, MDT s’impegna a creare valore aggiunto per i propri clienti e a garantirne il successo. Per ulteriori informazioni su MDT, visitare il sito web http://www.multidimensiontech.com.

Contatti per i media

