Marco Rossi, YouTube SEO Marketing: il Bestseller su come generare clienti con YouTube

Milano, 14.09.2021 – I dati parlano chiaro. YouTube è ad oggi tra i social network più popolari e utilizzati al mondo. Basti pensare che sono più di 2.000.000.000 gli utenti attivi ogni mese, pari a circa un terzo di tutti quelli che usano Internet. Numeri questi da capogiro se consideriamo che solo in Italia sono più di 35 milioni gli italiani che fanno uso abituale di questo social. Motivo per il quale viene lecito pensare che dietro a questo portale si possano davvero celare incredibili opportunità per tutti coloro che desiderano sfruttarlo in ottica di business.

Per tutti quegli imprenditori, professionisti ed esperti di marketing che sono alla ricerca di uno strumento davvero efficace e profittevole per generare nuovi clienti online, esce oggi il libro di Marco Rossi “YouTube SEO Marketing. La Guida Pratica Per Ottimizzare Al Meglio I Video E Ottenere Clienti Da YouTube” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire come sfruttare al massimo questo portale, al fine di acquisire un flusso costante di nuovi contatti ogni mese realmente in target con i servizi offerti dalla propria attività.

“In 126 pagine il libro è una vera e propria guida pratica e completa per ottimizzare al meglio in chiave SEO il proprio canale YouTube ed i video in esso contenuti, allo scopo di ottenere sempre più clienti pronti a pagarci per i nostri prodotti e servizi” afferma Marco Rossi, autore del libro “Il libro insegna step by step come funziona esattamente il Marketing su YouTube. Il tutto a partire dal ruolo importantissimo che riveste il piano editoriale, fino ad arrivare all’Advertising attraverso la creazione di campagne pubblicitarie volte ad attuare il processo di velocizzazione della visibilità online, del Brand Awareness e delle conversioni ai fini della vendita al potenziale cliente”.

Secondo Rossi, una delle tecniche che più di tutte aiutano ad ottenere il risultato promesso dal suo libro, è quella di iniziare ad indicizzare fin da subito il canale YouTube e i contenuti video attraverso una corretta applicazione della SEO, individuando le keywords eccellenti che andranno a comporre i titoli dei video, il settaggio della descrizione e l’inserimento di Tag attinenti e che “rankano” nelle primissime posizioni, riordinandoli in modo corretto. Solo cosi si riceveranno dei benefici immensi in termini di posizionamento e acquisizione di un forte traffico organico.

“L’obiettivo del libro dell’autore è fin troppo chiaro: far capire in maniera semplice e chiara ad imprenditori, liberi professionisti, aziende, società di consulenza e networker come YouTube possa davvero aiutarli in ottica business. A dimostrarlo sono proprio i numeri” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Imparare a sfruttarne le potenzialità è quindi fondamentale al fine di raggiungere risultati eccellenti in termini di acquisizione clienti e aumento del fatturato”.

“Conosco e seguo Giacomo Bruno da molti anni e nutro una profonda stima nei suoi confronti. Giacomo è il papà degli ebook in Italia, quindi il Top in assoluto” conclude l’autore. “Ho quindi deciso, anche in forza di una collaborazione tra di noi per la gestione del suo canale YouTube, di pubblicare con Bruno Editore il mio libro, frutto di anni di esperienza sul campo in ambito SEO YouTube e Marketing”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3jVCmoN (https://amzn.to/3jVCmoN)

Marco Rossi, nato nel 1970 e padre di 5 figli, è un Digital Marketer e considerato uno dei maggiori esperti nel campo SEO YouTube e Advertising sul Web. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1998, si è sempre interessato al mondo del Marketing Digitale aggiornandosi continuamente. Ha vissuto per circa 3 anni negli USA, frequentando corsi e acquisendo una notevole esperienza. La sua forte passione per i viaggi gli ha permesso di fare contemporaneamente il consulente Travel Planner con l’organizzazione e la pianificazione di vacanze su misura per moltissimi clienti. Avendo una visione completa su come funziona il Marketing, ha acquisito negli ultimi 10 anni delle competenze verticali rare e molto richieste sul mercato attuale, diventando un consulente YouTube SEO Marketing e Media Buyer molto apprezzato, punto di riferimento per numerosi clienti sia nazionali che internazionali. Sito web: https://marcorossidigital.com/ (https://marcorossidigital.com/)

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it (https://www.brunoeditore.it)