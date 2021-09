Maltempo, allerta arancione in 3 regioni oggi 16 settembre

Allerta arancione in 3 regioni (Liguria, Emilia-Romagna e Toscana) e gialla su altre 7. Il maltempo si sta abbattendo su mezza Italia. Un flusso in quota sud-occidentale umido e instabile sta determinando e determinerà un graduale peggioramento sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni più intense anche a carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Già dalle prime ore di questa mattina precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna, in particolare sui settori appenninici, e alta Toscana, in estensione dalla mattinata al resto della Toscana e all’Umbria, specie sui settori occidentali e meridionali. Precipitazioni sparse si estenderanno nel corso della mattinata, a Lombardia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è quindi stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Valutata, inoltre, allerta gialla sui restanti settori dell’Emilia-Romagna, della Liguria e della Toscana, sull’Umbria e sul Veneto, su gran parte della Lombardia e alcuni settori del Piemonte.

Un peggioramento delle condizioni del tempo si verificherà sul Veneto tra le ore centrali di oggi e le prime ore di domani, venerdì 17 settembre. Alla luce delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica, valevole dalle ore 10 di oggi alle 8 di venerdì 17. In quell’arco di tempo, le previsioni indicano tempo a tratti instabile/perturbato con precipitazioni da sparse a diffuse, specie sulle zone centro-settentrionali, anche a carattere di rovescio o temporale. Possibili anche locali fenomeni intensi, in particolare forti rovesci.

Allerta gialla per rischio meteorologico sul nodo idraulico di Milano con possibili forti temporali. Temporali agià da questa mattina e possibili rischi idrogeologici che potrebbero riguardare i fiumi Seveso e Lambro a partire dalle 12. L’allerta è stata diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia e il Comune di Milano ha attivato le squadre di Protezione civile, polizia locale e Mm per i monitoraggi e pianificare gli eventuali interventi.