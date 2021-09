Beppe Convertini torna con Linea Verde: dal 26 settembre su Rai1

Beppe Convertini torna con “Linea Verde” da domenica 26 settembre alle 12.20 su Rai1.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, cresce l’attesa per il ritorno del programma cult della domenica che ha da poco compiuto 40 anni.

“La prima puntata della nuova edizione partirà dal lago di Como, dove non mancheranno riferimenti a ‘I Promessi Sposi’ di Alessandro Manzoni, per poi, negli appuntamenti successivi, passare alle Isole Eolie, le ‘sette sorelle’ nel mare della Sicilia, raccontando le eccellenze di quei luoghi meravigliosi. E, successivamente, il viaggio continuerà in una terra che conosco molto bene, la Puglia, precisamente nel Gargano.

Dopo un periodo così drammatico come quello che abbiamo vissuto, vorrei raccontare l’Italia che riparte, la rinascita del nostro paese mosso dal cuore e dalla passione.

Nonostante i tanti sacrifici gli italiani torneranno ad essere più forti di prima: mostreremo i valori e le tradizioni così salde e autentiche della provincia italiana che, nonostante tutto, è rimasta ospitale e generosa, pronta a ripartire”.